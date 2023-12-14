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A Milli Kadın Hokey Takımı, 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na madalya parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Hokey Takımı, 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na madalya parolasıyla hazırlanıyor

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na madalya parolasıyla hazırlanıyor. Polonya'da düzenlenen Kadınlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nı 5. tamamlayan milli takım, daha iyi dereceler için çalışmalarını sürdürüyor. Hokey Milli Takımları Başantrenörü Rajab Nourani, takımın mental ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirtirken, turnuvanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu vurguladı. A Milli Kadın Hokey Takımı kaptanı Perihan Çınar ise genç bir takım olduklarını ve tecrübeli oyunculardan faydalanarak güzel sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi.

A Milli Kadın Hokey Takımı, 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası\'na madalya parolasıyla hazırlanıyor
14.12.2023 - 11:07,  Güncelleme: 11:53
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A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya'da gerçekleştirilecek 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na madalya parolasıyla hazırlanıyor.

Polonya'da 28 Haziran-1 Temmuz'da düzenlenen Kadınlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nı 5. tamamlayan A Milli Kadın Hokey Takımı, bundan sonra katılacağı yarışmalarda daha iyi dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'nın Berlin kentinde 8-11 Şubat'ta yapılacak 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na katılacak milliler, şampiyona öncesi 7 günlük 2. kampını Trabzon Yomra Cimnastik Spor Salonu'nda tamamladı.

Hokey Milli Takımları Başantrenörü Rajab Nourani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 Kadınlar EuroHockey Salon Şampiyonası'na hem mental hem de fiziksel olarak hazırlandıklarını söyledi.

Bu sezon 5 kamp planladıklarını belirten Nourani, "Kamplarımız 7 gün sürüyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Sabahları teknik, akşamları da taktik üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Nourani, Süper Lig'den seçilerek gelen 19 sporcuyla kamp yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonraki kampımız Süper Lig ve Birinci Lig karmasından oluşacak. İyi oyuncuları davet edip kadroya dahil etmeyi düşünüyoruz. Kalan 3 kampımızda beraber çalışıp, planladığımız işlerimizi yerine getirip, turnuvaya iyi bir takım götürmek istiyoruz." diye konuştu.

"Dünya sıralamasındaki ilk 10 takım içinde rakiplerimiz"

Turnuvanın zorluk derecesinin üst düzey olduğunu vurgulayan Nourani, şunları kaydetti:

"Dünya sıralamasındaki ilk 10 takım içinde rakiplerimiz. Zaten Türkiye de Avrupa sıralamasında ilk 6'da oynuyor. Rakiplerimiz arasında Hollanda, Almanya gibi dünya şampiyonu olmuş takımlar var. Dünyanın en iyi takımları Avrupa'da oynuyor. İşimiz biraz zor ama başarılı olabilmemiz için Hokey Federasyonumuz, kulüplerimiz destek oluyor. Umarım bu turnuvada iyi bir sonuç alacağız. Kızlarımız çok yetenekli, potansiyelleri çok yüksek. Biz inanıyoruz ki iyi bir sonuçla oradan döneceğiz."

A Milli Kadın Hokey Takımı kaptanı Perihan Çınar ise güzel bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Önlerindeki turnuvanın önemine işaret eden Çınar, Almanya, Ukrayna gibi zor rakiplerle karşılaşacaklarını aktardı.

Çınar, genç bir takım olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç tecrübeli oyuncumuz var. Bundan faydalanmak istiyoruz. Bu bizim için, ilerisi için çok iyi ve verimli. Gençlerin bizim gibi tecrübelilerden faydalanarak güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. Bu gideceğimiz turnuva için de aynı şeyleri düşünüyorum, sadece gelecek için değil. Zaten bir önceki yıl katıldığımızda da güzel sonuçlar olmuştu. Eğer bunu turnuvaya da yansıtırsak, güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA
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