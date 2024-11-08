A Milli Kadın Kriket Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Kriket Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor

A Milli Kadın Kriket Takımı, 30 Kasım'da Endonezya'da başlayacak Asya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürdürüyor. Teknolojik imkanlar ve fiziksel çalışmalarla zorlu yarışma için hazırlanan takım, yerel yöneticilerden destek görüyor.

08.11.2024 21:49
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- A Milli Kadın Kriket Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

AFYONKARAHİSAR - A Milli Kadın Kriket Takımı, 30 Kasım'da Endenozya'da başlayacak Asya Şampiyonası öncesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kampa girdi.

Şuhut Belediyesi İlçe Stadyumu'nda hazırlıklarına başlayan Kriket Kadın Milli Takımı, antrenmanlarda maçların yanı sıra fizik, kondisyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapıyor.

Kampta ziyaret ettiği sporculara Asya Şampiyonası öncesi başarılar dileyen Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser ve Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, kriket sporunun tanıtılmasını ve milli sporcuların vatandaşla kaynaşmasını önemsediklerini kaydetti.

Yaprak Pelin Karadoğan: "Sporcularımız genç istekli ve istikrarlı"

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktör Yardımcısı Yaprak Pelin Karadoğan, kamp süreci ile ilgili açıklamalarında, "25 sporcumuzla mücadele ediyoruz. Bu bir eleme kampı burada. Afyonkarahisar Gençlik İl Spor Müdürlüğü başta olmak üzere Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Çalışmamız çok istikrarlı sürüyor çocuklarımız çok istekli. İnşallah Endonezya'da bir başarı alacağız. Pazar gününe kadar Şuhut ilçesindeyiz. İlk önce önümüzde Endonezya turnuvası var. Bunu atlatıp inşallah Avrupa Şampiyonası için hazırlanacağız. Sporcularımız genç istekli ve istikrarlı. O yüzden bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Kriket Takımı Afyonkarahisar'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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