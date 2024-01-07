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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya'ya 9-7 yenildi - Son Dakika
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya'ya 9-7 yenildi

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. maçında Romanya'ya 9-7 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, organizasyonda klasman maçına çıkacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Romanya\'ya 9-7 yenildi
07.01.2024 - 18:03,
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A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. maçında Romanya'ya 9-7 yenildi.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen organizasyonda gruptaki son maçında milliler, Romanya ile karşılaştı.

İlk maçında Sırbistan'a 13-6, ikinci maçında Çekya'ya 10-9 mağlup olan Türkiye, gruptaki son karşılaşmasında da Romanya'ya 9-7 yenildi.

Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan A Milli Kadın Sutopu Takımı, organizasyonda yarın klasman maçına çıkacak.

Kaynak: AA
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