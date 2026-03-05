A Milli Kadın Tenis Takımı B Grubu'nda!

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçlarında Hollanda, Macaristan ve Gürcistan'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek.

Bölgesel Grup 1 karşılaşmalarının kura çekimi, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) İngiltere'nin başkenti Londra'daki genel merkezinde yapıldı. Kura sonucu Türkiye, B Grubu'nda Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile eşleşti.

16 takımın 4 grupta mücadele edeceği organizasyon, 7-11 Nisan tarihlerinde Portekiz'in Oeiras kasabasında düzenlenecek.

Grup liderleri, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, 3 ve 4. sıradaki ekipler de düşmeme play-off serisi oynayacak.

Yükselme serileri sonucu 3 takım, bir üst küme olan Billie Jean King Kupası Elemeleri'ne 2027'de katılabilmek için kasım ayında yapılacak Dünya Grubu Play-off'larında oynama hakkı kazanacak.

Düşmeme serilerinin ardından ise 4 takım, gelecek sezon Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 2'de yer alacak.