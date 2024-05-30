A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-1 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya\'yı 3-1 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Melissa Vargas'ın 23 sayıyla en skorer olduğu mücadelede milliler, beşinci müsabakalarında üçüncü galibiyetlerini elde etti. Milliler, ikinci karşılaşmalarında Sırbistan'la karşılaşacak.

30.05.2024 00:43
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Salon: Kolej Park

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Tuğba İvegin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ( Gizem Örge, Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

Süre: 110 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.

Milliler, ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 03.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

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