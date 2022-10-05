Türkiye-Kanada maçının ardından

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0'la geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle grupta iki maç kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Takım'ın başantrenörü Guidetti, Kanada maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kanada karşısında önemli bir sonuç aldıklarına dikkati çeken Guidetti, "Nasıl 3-0 kazandık onu bilmiyorum, anlamadım açıkçası. Fakat aldığımız bu 3-0'lık galibiyet bizim yolculuğumuz için çok önemli ve değerliydi." ifadelerini kullandı.

F Grubu'nda son iki maçta mücadele edecekleri ABD ve Sırbistan maçının hatırlatılması üzerine Guidetti, "Önümüzde 2 tane çok karmaşık olabilecek maç var. Sırbistan ve ABD'de buraya dünya şampiyonu olma hedefiyle için geldi. Biz sahaya daha fazla kalitemizi koyabilirsek eğer 2 takımla da mücadele edebilecek ve yenebilecek güçteyiz." diye konuştu.

Guidetti, Ebrar Karakurt'un performansı konusunda ise "Ebrar, bugün değil turnuvanın genelinde iyi işler çıkardı. Özellikle bugün kazandığımız ikinci setin son bölümündeki servis performansıyla sahada parladığını söyleyebiliriz. Hakkını vermemiz gerekiyor. Gerçekten çok iyi ve göz kamaştırıcı bir turnuva oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebrar Karakurt: "ABD'yi zorlamak istiyoruz"

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt da Kanada ve Almanya'yı 3-0 geçmenin özgüven kazanmaları açısından değerli olduğuna dikkati çekerek, rakipleri karşısında ilk andan son ana kadar sahaya kazanmak için odaklandıklarını dile getirdi.

Kanada karşısında ikinci setin sonunda milli takım 4 sayı gerideyken servisten aldığı arka arkaya sayıların hatırlatılması üzerine Ebrar, şunları söyledi:

"O an servisi gittiğimde sadece kaçırmamam gerektiğini düşünüyordum. Ace almak gibi bir düşüncede değildim. İçeri servisi atıp takım arkadaşlarımı rahatlatmak istedim. Takım olarak Kanada'nın iyi manşet almadıklarını biliyorduk. Onlar kötü manşet aldıkça benim özgüvenim arttı. Servisimin hızı da arttı. İyi bir ace serisi tutturdum. Ace atamasam da etkili servis attım. Takım arkadaşlarıma yardımcı oldum. Bu benim için değerliydi."

ABD ile yapacakları maça değinen Ebrar, "ABD'yi yakından tanıyoruz. Onlara karşı hazırlık maçları yaptık. O maçlarda kötü voleybol oynadığımızı düşünmüyorum. Sonucu galibiyetle bitmese de iyi voleybol oynadık. Hem o maçları hem de ABD'nin bu turnuvadaki performansını değerlendirip, sahaya en hazır şekilde çıkacağız. ABD'yi zorlamak istiyoruz. Onlara galibiyet almanın kolay olmadığını göstermeye çalışacağız. Umarım bunu başarabiliriz." diye konuştu.

Milli voleybolcu Hande Baladın ise Kanada'yı yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bugün güçlü bir şekilde sahaya çıkmak istedik. Arada bazı problemler yaşadık ama iyi idare ettik. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzde çok önemli 2 maçımız var. O maçları da kazanmak istiyoruz. O maçlarda bugünden çok daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.