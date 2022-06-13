A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'da çalışmalarını sürdürüyor

Organizasyon için çalışmalarına devam eden milliler, bugünkü antrenmanını maçların oynanacağı Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda yapacak.

FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadeleleri için Brezilya 'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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