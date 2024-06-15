A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Çin'e 3-2 mağlup oldu. Milliler, pazar günü TSİ 12.00'de Brezilya ile karşılaşacak.
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sumie Myoi (Japonya)
Çin: Diao, Li, Wang, Gong, Wu, Yuan, Wang (L) (Zheng, Xu, Zhang, Ni, Zhuang)
Türkiye: Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Ayça, Cansu, Tuğba, Beyza, Derya)
Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13
Süre: 1 saat 50 dakika - İSTANBUL
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