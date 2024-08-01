A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hayalinin altın madalya olduğunu söyledi ve takımın büyük bir karakter gösterdiğini vurguladı. Üstündağ, milli takımın hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu belirtti ve voleybolseverlere destek çağrısında bulundu.

01.08.2024 15:01
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederken, federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hayalinin altın madalya olduğunu söyledi.

South Paris Arena'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üstündağ, milli voleybolcuların iki maçta da geriye düştüğünü ancak büyük takım olmanın önemini her seferinde gösterdiğini kaydetti.

Hollanda karşısında 2-0 geride olunmasına karşın takımın toparlandığının hatırlatan Üstündağ, "Hollanda maçında çok iyi bir karakter ortaya koyduk. Mükemmel bir geri dönüş yaparak 3-2 kazandık. Bugün de birinci sete, ilk maçın ilk seti gibi başladık. Burada çok daha erken döndük. Hem galibiyet hem de 3 puanla sonuca gittik. Gruptan çıkmayı garantiledik, çeyrek final hayırlı olsun diyorum. İtalya ile grup liderliği maçı yapacağız. Bu maçı kazanan grupta lider olacak. Burada inşallah toplam 6 maçımız olacak. Her maçı kazanırsak mutlu sona ulaşırız. Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takım görüntüsü sebebiyle ben çok mutlu ve memnunum." ifadelerini kullandı.

"Daha yolun başındayız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu belirten Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürsüde altın, gümüş ve bronz var. Biz o kürsüyü hak ettikten sonra altın madalya neden olmasın? Bu ülke hak ediyor, bu voleybolseverler hak ediyor. Bir de buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizi canıgönülden desteklediler. Dünyanın her yerinden, her ülkesinden geldiler. 'Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayıp, takımlarına sahip çıktılar. Birlik ve beraberlik budur diye düşünüyorum. Daha yolun başındayız. İnşallah çeyrek final, yarı final ve final oynayacağız."

Milli takımın maçlarını sabah oynamasıyla ilgili de konuşan Üstündağ, "Bizim 3 maçımızın da sabah Paris saatiyle 09.00'da oynanması ilginç. Olimpiyat Köyü'nden buraya gelmemiz için 1 ya da 1,5 saat önce yola çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla oyuncular 5'te uyanıyor. Bu tabii ki kolay değil. Kısa sürede de alışılmıyor. Gerçi tarih belli olduktan sonra antrenörümüz buna alıştırmaya çalıştı. Bir maçımız daha var sabah erken saatte, ardından saatlerin değişeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Voleybolseverlere de seslenen Üstündağ, "Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmasın. İnsanlarımız voleybolu ve 'Filenin Sultanları'nı sevmekten vazgeçmesinler. Sultanlar da herkesi mutlu etmek, birlik ve beraberliği sağlamak, mutlu sona ulaşmak için mücadele ediyorlar. Bu mücadeleli yolda onları yalnız bırakmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

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