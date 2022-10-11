FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

11.10.2022 19:51
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: Gliwice ArenaHakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)ABD: Poulter, Frantti, Ogbogu, Washington, Robinson, Drews (Hentz, Wong Orantes, Cuttino, Wilhite, Carlini, Tapp)Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar...

Salon: Gliwice Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

ABD: Poulter, Frantti, Ogbogu, Washington, Robinson, Drews (Hentz, Wong Orantes, Cuttino, Wilhite, Carlini, Tapp)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Aylin Acar, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-22, 25-15, 25-20

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.

YORUMLAR
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'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'na veda etti
Kaynak: AA

Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, voleybol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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