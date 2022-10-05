"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

05.10.2022 21:52
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın Lodz kentinde ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada ile karşılaştı.

Maçı, 25-22, 26-24, 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan "Filenin Sultanları" çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için grubundaki diğer maçları beklemeye başladı.

Milli takımı geçmesi muhtemel ülkelerden Dominik Cumhuriyeti'nin, Sırbistan'a 26-24, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetmesinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'nda iki maç kala adını çeyrek finale yazdırdı.

Grubundaki rakiplerinden Kanada'ya karşı set averajına sahip milli takım, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Almanya'ya göre de daha iyi puana sahip olarak çeyrek final biletini almayı başardı.

YORUMLAR
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Türkiye-Kanada maçının ardından Türkiye-Kanada maçının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı... A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı...
Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Filenin Sultanları, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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