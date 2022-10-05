Grubundaki rakiplerinden Kanada'ya karşı set averajına sahip milli takım, Tayland , Dominik Cumhuriyeti ve Almanya 'ya göre de daha iyi puana sahip olarak çeyrek final biletini almayı başardı.

Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Filenin Sultanları, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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