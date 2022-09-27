"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı

27.09.2022 19:02

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan milliler karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlılar, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı.

İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım, 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı. Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı.

Üçüncü sette berabere geçilen 4. sayının ardından Saliha Şahin'in servis kullandığı bölümde 11 sayılık seri yakalayan ay-yıldızlılar, rakibine 17-5 üstünlük sağladı. Kalan bölümde kontrolü bırakmayan milliler, seti 25-13, maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Milli takımda Saliha Şahin 17, Ebrar Karakurt 16, Zehra Güneş 7 sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Güney Kore, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Filenin Sultanları" FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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