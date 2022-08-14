Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede milliler, Kamerun ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, salondan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › A Mili Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde - Son Dakika

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