A Milli Kadın Voleybol Takımı\'ndan Hollanda\'ya Fırtına Gibi Zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. haftasının ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Ay-yıldızlılar, üçüncü haftadaki ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30'da Çekya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Hollanda: Daalderop, Ten Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Van Aalen, Reesink (L) (H.Jasper, Lyklema, Van de Vosse, Kok, Jansen)

Türkiye: Zehra, Vargas, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Ebrar, Gizem (L) (Derya, Ebrar, Meliha)

Setler: 19-25, 16-25, 21-25,

Süre: 69 dakika - İSTANBUL