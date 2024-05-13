A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosunu açıkladı. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi. Milli takımın Antalya etabında Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile maç yapacağı duyuruldu.

13.05.2024 21:01
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi (VNL) 1. hafta kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında Antalya'da mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın, sakatlığı nedeniyle ilk hafta kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Antalya etabında yapacağı maçların programı ise şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı - Son Dakika
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