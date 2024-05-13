A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın FIVB Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi (VNL) 1. hafta kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında Antalya'da mücadele edecek milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın, sakatlığı nedeniyle ilk hafta kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Antalya etabında yapacağı maçların programı ise şöyle:

15 Mayıs Çarşamba:

20.00 Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe:

20.00 Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi:

20.00 İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar:

20.00 Fransa-Türkiye