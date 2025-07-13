A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan\'a kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL üçüncü haftasındaki son maçında karşılaştığı Sırbistan'a kaybetti. Karşılaşma 3-0 sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki son maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Karşılaşmada setler 25-18, 25-20, 25-18 milli takımın aleyhinde tamamlandı. Milli takım karşılaşmayı 3-0 mağlubiyetle kapattı.
İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.
Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi yarın oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.
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