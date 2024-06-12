A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı ilk maçta Tayland'ı 3-0 yendi. Milliler, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Takımın ikinci maçı ise yarın Dominik Cumhuriyeti ile.

12.06.2024 13:27
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Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın ( Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Tayland: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya (Piyanut, Kongyot, Thanacha, Sasipapron, Sangthong, Donphon, Wimonrat)

Setler: 25-17, 25-17, 25-17

Süre: 60 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı ilk maçta Tayland'ı 3-0 yendi.

"Filenin Sultanları", organizasyonun ilk 2 haftasında yaptığı 8 müsabakada 6 galibiyet elde etmişti. Milliler, Tayland maçını kazanarak galibiyet sayısını 7'ye çıkardı.

FIVB Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finalde mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçını yarın TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

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