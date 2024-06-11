A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong\'da FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelesinde ilk maçını yarın Tayland ile yapacak. Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak milliler, 8 maçta 6 galibiyet elde etti. Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

11.06.2024 09:05
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelesinde ilk maçını yarın Tayland ile yapaçcak.

Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek - Son Dakika

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