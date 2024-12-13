A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda Yer Aldı - Son Dakika
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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda Yer Aldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya, Hollanda, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Elemeler, Eylül ayında başlayacak.

13.12.2024 15:18
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alarak; Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanyaHollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları bugün çekildi. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. 54 takımın katıldığı kura çekiminde ülkeler 6'sı 5'li, 6'sı 4'lü olmak üzere 12 eleme grubuna yerleştirildi. Türkiye, kura çekimine 2'nci torbadan katıldı. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonunu, Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil etti.

Eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı kazanacak. İkinci bitiren 12 takım ile Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

MİLLİ TAKIMIN MAÇLARI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

A Milli Takım, 20 ve 23 Mart'ta Macaristan ile UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için Play-Off oynayacağı için 4 takımlı grupta yer alan Milliler, Dünya kupası eleme gruplarındaki ilk maçına Eylül ayında çıkacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A GRUBU: Almanya - İtalya (Kazananı), Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C GRUBU: Portekiz - Danimarka (Kaybedeni), Yunanistan, İskoçya, Belarus

D GRUBU: Fransa - Hırvatistan (Kazananı), Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E GRUBU: İSPANYA - HOLLANDA (KAZANANI), TÜRKİYE, GÜRCİSTAN, BULGARİSTAN

F GRUBU: Portekiz - Danimarka (Kazananı), Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G GRUBU: İspanya - Hollanda (Kaybedeni), Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta,

H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I GRUBU: Almanya - İtalya (Kaybedeni), Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J GRUBU: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L GRUBU: Fransa - Hırvatistan (Kaybedeni), Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Kaynak: DHA

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