A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı

22.05.2026 19:19
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Riva'da antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu çalışmada yer aldı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı çalıştı.

Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası finalinde boy gösterecek Mustafa Eskihellaç ve Almanya Federasyon Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor, henüz takıma katılmadı.

Bu isimlerin dışında dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek, ile özel izinli olan Mert Günok da idmanda yer almadı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Koşuyla başlayan idman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman tempolu koşularla tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami kentinde bulunan Inter Miami Stadı'nda Venezuela'yla hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

