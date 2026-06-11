A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda Dev Ekranda - Son Dakika
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A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda Dev Ekranda

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası\'nda Dev Ekranda
11.06.2026 17:42
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Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı maçı 3 noktada dev ekrandan yayınlanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı Ataşehir'de 3 farklı noktada dev ekranda yayınlanacak.

Uzun yıllar sonra yeniden FIFA Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, 48 takımın mücadele edeceği turnuvada, bulunduğu D Grubu'nda; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda yapacağı ilk maç, Küçükbakkalköy Prestij Caddesi ve Kayışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda kurulacak dev ekranda yayınlanacak.

14 Haziran Pazar günü sabah saat 07.00'de başlayacak Avustralya - Türkiye maçı 3 farklı mahallede kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanarak sporseverlere bir arada milli maç izleme keyfi sunacak.

11 Haziran tarihinde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 16 farklı stadyumda düzenlenecek ve 19 Temmuz'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'nda Dev Ekranda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süleyman Aysan Süleyman Aysan:
    ya bu da ne işte büyütülmüş bir şey dev ekran kurulması filan her yere spor mübarek hale gelmiş 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Gökhan Murat Yaşar Gökhan Murat:
    güzel bir uygulama ama bu tür etkinliklerde teknoloji ne kadar güvenli bilmiyorum dev ekranlar elektrik konusunda maliyeti yüksek olur diye düşünüyorum tabii ki insanlar milli maç izlemek istiyo ama teknik konularda hazırlık yeterli mi emin değilim 0 0 Yanıtla
  • Neslihan Açılır Neslihan Açılır:
    vay be çok iyi olmuş bu karar gerçekten insanlar birlikte maç izleme keyfi yapacak böyle şeyler güzel gelişmeler sağlıyo topluma da moral veriyo ülke futbola önem veriyo işte böyle olması gerekiyo 0 0 Yanıtla
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