A Milli Takım 2026 Dünya Kupası\'nda Dev Ekranda

Yaşar Gökhan Murat:

güzel bir uygulama ama bu tür etkinliklerde teknoloji ne kadar güvenli bilmiyorum dev ekranlar elektrik konusunda maliyeti yüksek olur diye düşünüyorum tabii ki insanlar milli maç izlemek istiyo ama teknik konularda hazırlık yeterli mi emin değilim