A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de oynayacağı maçlarla başlayacağı açıklandı. Bu maçlardan birisinde rakip Meksika olacak.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği ABD'de oynayacağı iki özel maçla başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak. İki ülke, A Milli düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar - Son Dakika
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