ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ÖN PLANDA
Ay-yıldızlılarda ön plana çıkan isimler ise Arda Güler ve Kenan Yıldız oldu. Taraftarlar, Dünya Kupası'nda iki genç futbolcuya duydukları güvenin altını çizdiler. Antrenmanı takip etmek için gelen küçük çocukların favori futbolcuları da Arda Güler ve Kenan Yıldız oldu.
FİNAL BEKLENTİSİ
Antrenman öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarlar birlikte röportaj verirken, önemli olanın ay-yıldızlı forma olduğunu ifade ettiler. Taraftarlar, milli takımın final oynayacağına inandıklarına dikkat çektiler.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım Antrenmanında Taraftar Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?