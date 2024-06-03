A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası\'nda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirtti. Takımın hedefi, öncelikle gruptan çıkmak ve daha ileriye gitmek. A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel bir maç yapacak.

03.06.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek, "Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin moralleri yerinde. Hedef Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra daha ileriye gidebilmek" dedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım kafilesi, bu müsabaka öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İtalya'nın Bologna kentine hareket etti. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yarın İtalya ile bir hazırlık maçımız var. Arkasından ayın 10'unda Polonya ile bir hazırlık maçımız var. İki rakibimiz de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden güçlü takımlar. Hocamız özellikle güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak için bir program yaptı. O maçlardaki performans takımın oluşması için bir ölçü olacak. Hocamız şu anda 35 kişilik bir kadro çağırdı. Bu kadro 7 Haziran'da 26'ya düşecek. Yarınki maçın kadroyu şekillendirmek için güçlü bir rakip olması önemliydi. Bunun hedefi Avrupa Şampiyonası'nda güçlü takımlarla oynayıp orada başarılı olmak. Milli takımımız çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin moralleri yerinde. Hedef Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra daha ileriye gidebilmek. Gruptaki üç maçımızı da hem Türkiye'den gidecek seyircilerimizle hem Almanya'daki taraftarlarımızla evimizde gibi oynayacağız. İnşallah bu taraftar gücü 12. güç olarak bize büyük bir destek verecek. Amacımız birlik beraberlik içerisinde Türk Milleti'nin yüzünü güldürmek, güzel sonuçlar alabilmek. Türk Milleti'nin duaları bizimle olsun. İnşallah güzel sonuçlarla, sevinç içerisinde bu turnuvayı tamamlarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Milli Takım, Türkiye, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:53:37. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement