A Milli Takım Avustralya ile Kapışıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Avustralya ile Kapışıyor

13.06.2026 10:18
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Bakan Bak, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'dan galibiyet beklediklerini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kritik mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak, "Güzel bir galibiyet elde edip yolumuza devam etmek istiyoruz. Buradan vatandaşlarımıza destekleri, duaları için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur diyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.

DÜNYA KUPASI

-A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

-2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

22.00 Katar-İsviçre

07.00 Avustralya-TÜRKİYE

GOALBALL DÜNYA ŞAMPİYONASI

11.30 Türkiye Erkek Milli Takımı çeyrek finalde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

13.30 Kadın Goalball Milli Takımı ise çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL

20.00 Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında final serisi birinci maçı oynanacak

Kaynak: DHA

Milli Takım, Avustralya, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Avustralya ile Kapışıyor - Son Dakika

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