A Milli Takım, Avustralya Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yla Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirildi.

Salonda ısınma ve bireysel programlarla başlayan antrenman, sahada sürat ve taktik idmanla devam etti. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız, ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken, taktik idmanda çift kale maçta yer aldı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçı için bu akşam Kanada'nın Vancouver kentine hareket edecek. Milliler, yarın Killarney Park'ta yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.