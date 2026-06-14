A Milli Takım Avustralya'ya Hareket Etti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, stada hareket etti.

Ay-yıldızlıları, konakladığı otelden karşılaşmanın oynanacağı BC Place Stadı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birçok taraftar uğurladı.

Taraftarlar, milli futbolcuları tezahüratlar eşliğinde yolcu etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Milli Takım'la aynı otobüste yer aldı.

Avustralya-Türkiye karşılaşması, TSİ 07.00'de başlayacak.