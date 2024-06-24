A Milli Takım, Çekya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, Çekya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile oynayacağı son maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in sakatlıklarının ardından takıma katılan Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları yapıldı. Ardından sahaya geçen oyuncular taktik çalışmalar yaptı. Ayak bileği sakatlığı bulunan Orkun Kökçü ve diz ağrısı olan Mert Günok ise tedavilerine devam etti.

24.06.2024 23:08
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maçın hazırlıklarına devam etti. Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalışırken A Milli Takım kampına bugün katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, ilk olarak tüm grup halinde yapılan fitness salonunda yapılan mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, neşeli anlara sahne olan ısınma bölümünün ardından taktik çalışmalar yaptı. Bugün A Milli Takım kampına katılan kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

Bir süredir sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile dün bireysel antrenman yapan Arda Güler, bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok tedavilerine devam edilmesi sebebiyle çalışmada yer almadı.

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de (TSİ 12.00) Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp tesisinde Çekya maçı öncesindeki resmi antrenmanını yapacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.15'te (TSİ 17.15) hava yoluyla Hamburg'a yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu katılacağı basın toplantısı müsabakanın oynanacağı Volksparkstadion'da bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Çekya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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