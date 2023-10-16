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A Milli Takım'da mikrofonun başına geçen Kuntz'a laf çarptırdı! Hiç ummadık biri hariç - Son Dakika

A Milli Takım'da mikrofonun başına geçen Kuntz'a laf çarptırdı! Hiç ummadık biri hariç

Son Güncelleme: 16.10.2023 10:13

A Milli Takım'ın Letonya galibiyetiyle EURO 2024'ü garantilemesinin ardından Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik açıklamalarda bulunurken, Kuntz'a laf çarptırdılar. Milli futbolcular, Montella ile birlikte öz güvenlerinin yeniden yukarı çıktığını belirtip, İtalyan hocanın büyük katkısı olduğunu söylediler. Kuntz'un problem yaşadığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu ise maç sonu yaptığı değerlendirmede Alman hocaya teşekkür etti.

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024 vizesi alan A Milli Takım'da Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik karşılaşmanın ardından Vincenzo Montella'yı öve öve bitiremedi. Futbolcular, İtalyan hocanın gelmesiyle öz güvenlerinin yukarı çıktığını belirterek Stefan Kuntz'a gönderme yaparken Hakan Çalhanoğlu'nun Kuntz'a teşekkür etmesi ise şaşırttı.

"ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTI"

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Hırvatistan maçından iki gün sonra yine sahaya çıkmak kolay değildi. Vincenzo Montella, bizi çok iyi hazırladı. Kenetlendik, dışarıdan gelenleri dinlemedik ve kendi aramızda çözmeye çalıştık. Kuntz hocamıza da teşekkür ediyorum. Elinden geleni yapmaya çalıştı." dedi.

"HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

Kerem Aktürkoğlu ise, "İstek ve başarıya açlıkla ülkemize güzel şeyler yaşatacağız. İnşallah olur. Ülkemizin gençlerine inanın. Vincenzo Montella, bize öz güven aşıladı. Bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Biz kendimize inanıyorduk ama sahada öz güveni kaybettik. Bence bundan sonra her şey çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'NIN KATKISI ÇOK OLDU"

İtalyan hocanın takıma enerji getirdiğini belirten Zeki Çelik, "Tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da mikrofonun başına geçen Kuntz'a laf çarptırdı! Hiç ummadık biri hariç - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım'da mikrofonun başına geçen Kuntz'a laf çarptırdı! Hiç ummadık biri hariç - Son Dakika
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