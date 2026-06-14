A Milli Takım Dünya Kupası'na Avustralya karşısında başladı - Son Dakika
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A Milli Takım Dünya Kupası'na Avustralya karşısında başladı

14.06.2026 07:18
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A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda oynanan D Grubu ilk maçında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

Kenan Yıldız yedekler arasında

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde, Kenan'ın yanı sıra Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Oğuz Aydın ve Can Uzun görev bekledi.

Tribünlerde Türk taraftarlar ağır bastı

???????Vancouver'daki 52 bin 500 kişilik kapasiteye sahip BC Place Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

Barış Alper'den mohikan saç stili

A Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yeni saç stiliyle Avustralya maçına çıktı.

Barış Alper, mohikan saç kesim tarzıyla sahaya çıktı. A Milli Futbol Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda da Ümit Davala aynı saç kesimiyle turnuvada boy göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Avustralya karşısında başladı - Son Dakika

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