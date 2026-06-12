A Milli Takım Dünya Kupası'na Başlıyor

Cem Üçtepe:

bu dünya kupası işinden pek ümitli değilim ya ?? herkes çok heyecanlı ama böyle şeyler her zaman hayal kırıklığı ile bitiyo bence ?? ayı yıldız forması giymeden birşey başaramayız diye düşünüyorum ben ?? sonra çıkar başarısız deriz ama aslında birbirini suçlamışız oluruz