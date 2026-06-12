A Milli Takım Dünya Kupası'na Başlıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Dünya Kupası'na Başlıyor

12.06.2026 10:50
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile yarın karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

Grubun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Paraguay karşılaşacak. Mücadele, 13 Haziran'da TSİ 04.00'te başlayacak.

Kenan Yıldız forma giyemeyecek

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor.

Milli takımın son antrenmanında ilk bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı.

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.

Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.

Aday kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Milli takımın diğer maçları

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Arif Karaca Arif Karaca:
    24 yıl sonra tekrar kupada olmak güzel tabii ama şüpheli buluyorum biraz bu işi ?? kadro iyi görünüyo fakat gerçek şu ki turnuvalar kurmaca meselesi değil uygulamada bakıcaz o zaman neyin nesi olduğunu bence 0 0 Yanıtla
  • Cem Üçtepe Cem Üçtepe:
    bu dünya kupası işinden pek ümitli değilim ya ?? herkes çok heyecanlı ama böyle şeyler her zaman hayal kırıklığı ile bitiyo bence ?? ayı yıldız forması giymeden birşey başaramayız diye düşünüyorum ben ?? sonra çıkar başarısız deriz ama aslında birbirini suçlamışız oluruz 0 0 Yanıtla
  • Elif Baskinci Elif Baskinci:
    çok güzel bi haber bu da sonunda dünya kupasında yok artık diyebiliriz ?? 24 yıl bekledi millet umarım iyi bir sonuç alırız ama biraz endişeliyim açıkçası çünkü avustralya da kötü bi takım değil ?? kenan yıldız çıkması üzücü ama yine de kadromuz güçlü duruyo ?? inşallah başarılı oluruz 0 0 Yanıtla
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