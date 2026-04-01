A Milli Takım Dünya Kupası\'na Gitti!

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine gitme hakkı kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar kutlamalar için meydanlara çıktı. İstanbul'da kutlamaların odağı Bağdat Caddesi oldu. Çok sayıda vatandaş, araçlarıyla uzun konvoylar oluşturarak kornalar eşliğinde galibiyet turu attı. Türk bayraklarıyla donatılan caddede, milli takımın finallere katılma başarısı büyük bir coşkuyla karşılandı. - İSTANBUL