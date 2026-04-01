A Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi. Milliler, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı kazandı.

Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak. - PRİŞTİNE