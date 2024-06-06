A Milli Takım, EURO 2024 öncesi Polonya'ya gitti - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi Polonya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde Polonya ile oynayacağı özel maç için bu ülkeye gitti. Bologna Havalimanı'ndan kalkan uçakla Poznan Havalimanı'na ulaşan takım, T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş tarafından karşılandı. A ve Ümit Milli Takım, Opalenica Kasabası'ndaki tesiste birlikte kamp yapacak.

06.06.2024 14:50
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde Polonya ile oynayacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

Bologna Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından Poznan Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım ve beraber seyahat ettiği Ümit Milli Takım kafilesini, burada T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. A Milli Takım kafilesinde TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. A ve Ümit Milli Takım, daha sonra birlikte kamp yapacakları Opalenica Kasabası'ndaki tesise geçti.

İtalya'da dün A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasında oynanan karşılaşmada, İtalya - Türkiye A Milli özel maçına ilk 11'de başlamayan futbolcular görev alırken, Türkiye ile İskoçya özel maçı için Ümit Milli Takım'da görevlendirilen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yeniden A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosuna katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, EURO 2024 öncesi Polonya'ya gitti - Son Dakika

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