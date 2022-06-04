A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi - Son Dakika
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A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi

04.06.2022 21:33

Saat 21.45'te başlayacak A Milli Takım Faroe Adaları karşılaşmasını Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek. Teknik direktör Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ilk kez milli formayı giyme onurunu yaşayacak.

A Milli Takım ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

KUNTZ YÖNETİMİNDE 7. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

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FERDİ KADIOĞLU İLKİ YAŞAYACAK

Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu bu maçta ilk 11'e aldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ilk kez milli formayla sahaya çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes Ünal.

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askhyam, Davidsen, Sörensen, Vatinhammar, Hansson, Jonsson, Vatnhamar, Johannesen.

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Faroe Adaları, Stefan Kuntz, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi - Son Dakika
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