Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'e dikkat çekti: Allah'ım onu nazarlardan korusun - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'e dikkat çekti: Allah'ım onu nazarlardan korusun

20.06.2023 09:23

EURO 2024 Elemeler D Grubu mücadelesinde A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullanırken, takımın kendinden sonraki kaptanının Arda Güler olacağını ima etti. Çalhanoğlu ayrıca kariyeri sonrası için hocalık yapmak istediğini belirtti.

EURO 2024 Elemeler D Grubu mücadelesinde A Milli Takım, Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada attığı golle kendine hayran bırakan Arda Güler için kaptan Hakan Çalhanoğlu övgü dolu ifadeler kullandı.

"ARDA'NIN MAŞALLAHI VAR"

Takımın kendinden sonraki kaptanının Arda Güler olacağını ima eden Hakan Çalhanoğlu, "Arda'nın maşallah var, kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarası. Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında, "Bana takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak. Çok büyük bir yetenek. Allah'ım onu nazarlardan korusun." ifadelerini kullandı.

"HOCALIK YAPMAK İSTİYORUM"

Kariyeri sonrası için de konuşan Çalhanoğlu, "Futbolu bıraktığım zaman hocalık yapmak istiyorum. Son maçta da bazı şeyleri dile getirdim. Bugün iyi performans sergiledik. Rakibimiz kaleye getirmedik. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Tesadüfen atılmış bir gol o kadarda büyütülecek bir kişi değil Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
  • Güney Berber: Ardayı görde biraz utan bir penaltıyı atamıyorsun Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'e dikkat çekti: Allah'ım onu nazarlardan korusun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kaptanlığı için Arda Güler'e dikkat çekti: Allah'ım onu nazarlardan korusun - Son Dakika
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