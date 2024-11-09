A Milli Takım Galler Maçı için Kayseri'ye Geliyor - Son Dakika
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A Milli Takım Galler Maçı için Kayseri'ye Geliyor

A Milli Takım Galler Maçı için Kayseri\'ye Geliyor

A Milli Takım, 15 Kasım Cuma günü UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye hareket edecek. Takım, antrenmanın ardından stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

09.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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A Milli Takım; UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler maçı için 15 Kasım Cuma günü Kayseri'ye gelecek.

A Milli Takım kafilesi, 15 Kasım Cuma günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da uçakla Kayseri'ye gidecek. Ay-Yıldızlılar, Kayseri'ye varışı takiben Galler karşılaşmasının oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım; gruptaki son maç olan Karadağ karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.15'te Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapacak. Kafile aynı gün saat 16.00'da uçakla Kayseri'den Podgorica'ya yolculuk edecek. Milli takım geride kalan 4 haftada topladığı 10 puanla UEFA B Ligi 4. Grup'ta lider durumda bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Galler Maçı için Kayseri'ye Geliyor - Son Dakika

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