A Milli Takım Galler Maçına Hazırlanıyor

Spor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirildi. Yoğun yağış altında yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana seyahat programı dolayısıyla; Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül katılmadı. Bu oyuncuların yerine bugünkü antrenmanda Ümit Milli Takım'dan; Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak dahil edildi.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu sol ayak baş parmağındaki eklemindeki kapsül yırtılması, Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu ise dişinde apse ve oluşan ateş sebebiyle antrenmanda yer almadı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.