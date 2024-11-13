A Milli Takım Galler Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım Galler Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı için Kayseri'de hazırlıklarını sürdürüyor.

13.11.2024 22:17
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. İdman, turnuva şeklinde düzenlenen maçlarla tamamlandı.

Sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ahmed Kutucu, antrenmana katılmadı. Yüksek ateş nedeniyle 2 gündür idmanlarda yer almayan Emirhan Topçu, takımla çalıştı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Galler müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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