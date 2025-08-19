A Milli Takım için öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile oynayacağı müsabakanın "öncelikli bilet" satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçın bir gün sürecek "öncelikli bilet" satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Genel bilet satışları, yarın saat 13.00'te başlayacak mücadelenin misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira belirlendi.

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.