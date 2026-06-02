A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
02.06.2026 11:30
2026 FIFA Dünya Kupası için A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu ve yedek oyuncular belirtildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda kafilede 26 futbolcu yer aldı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda bulunmayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

Daha önce açıklanan 35 kişilik aday kadrodan ise Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Mustafa Eskihellaç ve Yusuf Sarı nihai kadroya dahil edilmedi.

Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün - İSTANBUL

Kaynak: İHA

