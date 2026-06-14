A Milli Takım'ın Avustralya Maçı 11'i Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile oynayacağı karşılaşmadaki ilk 11'i belli oldu.
Place Stadı'nda TSİ 07.00'de başlayacak müsabakada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega dördüncü hakem olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde:
"Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu."
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