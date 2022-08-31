Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Yıldırım açıklamasında, "Samsunspor Kulübü'müzün eski oyuncularından milli futbolcumuz Tanju Çolak'ın ve Yücel Çolak'ın babası Mustafa Çolak'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Tanju Çolak'ın acı günü - Son Dakika

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