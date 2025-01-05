A Milli Takım\'ın Eski Kalecisi Yılmaz Urul Vefat Etti

Spor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini bildirdi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Milli olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbul spor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.

Yılmaz Urul'un cenazesi 5 Ocak 2024 (bugün) Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."