Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi - Son Dakika
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Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi

26.09.2022 00:17

A Milli Takım'ın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maçın ardından istifa çağrıları yapılan teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalar yaptı. Alman hoca, "Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti." sözleriyle kendini savunurken, bu açıklama büyük tepki topladı. Bazı futbolseverler bu sözlere "Skandal" yorumunu yaptı.

Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek Türkiye'de büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik tepkilere cevap veren Alman hocanın sözleri tepki yarattı.

"AYAĞA KALKACAĞIZ"

Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı suçlayacak değilim. Karşıda daha çok mücadele eden, daha çok koşan bir takım vardı. Daha önce yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt durumu var. Ayağa kalkacağız. Pes etmeyeceğiz." dedi.

"BU DURUM BENİ DAHA FAZLA MOTİVE ETTİ"

Alman hoca ayrıca, "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti." ifadelerini kullandı.

İSTİFAYA ÇAĞRILIYOR

Stefan Kuntz'un maç sonu açıklamaları tepki çekerken, bazı futbolseverler bu sözleri skandal olarak yorumladı. Alman hocaya istifa çağrıları sosyal medyada yinelenirken, Ay-Yıldızlı ekibin başına Türk bir hocanın geçmesi gerektiği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan "Skandal" yorumu geldi - Son Dakika
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