A Milli Takım'ın galibiyeti Malatya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın galibiyeti Malatya'da coşkuyla kutlandı

A Milli Takım\'ın galibiyeti Malatya\'da coşkuyla kutlandı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda F Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Malatya'daki konteyner kentinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Malatyalı futbolseverler, son dakikalarda Cenk Tosun'un attığı golle gelen galibiyetle büyük mutluluk yaşadı.

27.06.2024 00:54
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda F Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet Kültür ve Turizm Bakanlığının Malatya'daki konteyner kentinde coşkuyla kutlandı.

Bakanlığın resmi X hesabından paylaşılan mesajda "Tebrikler #BizimÇocuklar! Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turundayız. Milli coşku yurdumuzun dört bir köşesinde yaşanırken Malatya Kültür ve Turizm Bakanlığı Konteyner Kenti'nde hizmet veren gezici kütüphanemizde de vatandaşlarımız bu mutluluğa ortak oldu" denildi.

Açık alanda kurulan dev ekranın karşısına geçen futbolseverler son anlarına kadar heyecan içerisinde geçen maçın A Milli Takım'ın galibiyetiyle sonuçlanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda ise Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı gole sevinen Malatyalı futbolseverlerin görüntüleri yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın galibiyeti Malatya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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