A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var! - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var!

24.03.2022 14:25

A Milli Takımımızın, bu akşam Portekiz karşısındaki maç kadrosu belli oldu. 4 futbolcu, teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya dahil edilmedi. Kadro dışı bırakılan futbolcuların Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün olduğu açıklandı

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.

TAMAM MI DEVAM MI MAÇI

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

YENEN TAKIM RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Rıdvan Yılmaz, Milli Takım, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var! - Son Dakika


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