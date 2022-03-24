A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor.
A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.
Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.
Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var! - Son Dakika