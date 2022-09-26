A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı

26.09.2022 17:22
A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı sonuçlar sonrası sosyal medya hesabından teknik direktör Stefan Kuntz'u eleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Milli takım tarihinin en skandal iki maçına sebep olanlar derhal görevi bırakmalı" ifadesini kullandı.

Uluslar C Ligi'nde A Milli Takım'ın Lüksemburg ile 3-3 berabere kalması ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesinin yankıları sürüyor. Ay-Yıldızlı ekibe bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

"YA TÜRKİYE'Yİ TANIMIYOR YA DA TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILIYOR"

Stefan Kuntz'un açıklamalarına tepki gösteren Uçum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra konuyu eksik 10-11 oyuncuya bağlayıp Türkiye'nin gerçeği bu, kalitesi bu diyen birisi ya Türkiye'yi tanımıyor ya da Türkiye'yi aşağılıyor. İkisi de vahim. Böyle bir anlayışın Milli Takımın başında olması doğru mu? Takdir karar vericilerin." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan sert A Milli Takım çıkışı: Derhal görevi bırakmalı

"DERHAL GÖREVİ BIRAKMALI"

Sorumluları istifaya davet eden Uçum yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Son iki maçta Milli Takımın oyunu ve aldığı sonuçlar Türkiye'nin futboldaki milli takım kapasitesine ihanettir. Sorumluluk oynayan futbolculara çıkarılamaz. Sorumluluk idari ve teknik yönetimdedir. Milli takım tarihinin en skandal iki maçına sebep olanlar derhal görevi bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan sert A Milli Takım çıkışı: Derhal görevi bırakmalı
YORUMLAR
500
Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan 'Skandal' yorumu geldi Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası yaptığı açıklama ile tepki topladı! Taraftardan 'Skandal' yorumu geldi Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Stefan Kuntz (1) Faroe Adaları-Türkiye maçının ardından - Stefan Kuntz (1)

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Mehmet Uçum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement