A Milli Takım İtalya'da 6 değişiklik yaptı, İrfan Can 8 maç sonra 11'de başladı - Son Dakika
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A Milli Takım İtalya'da 6 değişiklik yaptı, İrfan Can 8 maç sonra 11'de başladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki dördüncü maçında Bologna'da İtalya'nın konuğu oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Belçika maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı; İrfan Can Kahveci 8 maç sonra ilk 11'de başladı.

TÜRKİYE, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'nın konuğu oldu. Bologna şehrindeki Renato Dall Ara Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 21.45'te başladı. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0 kaybedilen Belçika maçının 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Merih Demiral, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yerlerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü 11'de sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Uğurcan'a emanet eden Montella; savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşturdu. Kanat beklerde Ferdi Kadıoğlu ve Eren Elmalı görev alırken, orta alanda İsmail Yüksek - Salih Özcan ikili forma giydi. Montella hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü görevlendirdi.

İRFAN CAN KAHVECİ 8 MAÇ SONRA 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci, 8 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Son olarak 2024 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grup aşamasında İspanya ile deplasmanda oynanan mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, sonrasında Dünya Kupası Play-Offları, Dünya Kupası grup maçları ve Uluslar Ligi maçlarında çok fazla süre bulamamıştı. İrfan Can, İtalya maçına 11'de başlayarak 8 maç sonra maça başlama şansı buldu.

TÜRK TARAFTARLARDAN DESTEK

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya konuk olduğu mücadelede çok sayıda Türk taraftar yer aldı. İtalya'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen Türk taraftarlar deplasman tribününün tamamına yakınını doldurdu.

Kaynak: DHA
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