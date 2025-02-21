A Milli Takım İtalya'ya Yenildi

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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya'ya 80-67 mağlup olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda kaos basketbolu oynadıklarını söyledi.

Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk çeyreğinde İtalya'ya 6 hücum ribaundu ve ekstra pozisyonlar verdiklerini belirten Ergin Ataman, "Savunmada agresifliğimizi kaybettik. İlk yarıda 48 sayı yedik. Bu seviyelerde bu kadar sayı çok fazla. İkinci yarıda kaos basketbolu oynadık. Farkı 7 sayıya kadar düşürdük. Geri dönmeye çalıştık. Top kayıpları yaptık. Dengemizi kaybettik. İtalya, çok iyi performans sergiledi. Galibiyeti ve grup liderliğini hak etti." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Şehmus Hazer ise mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktararak "İkinci yarıda biraz baskı kurarak farkı kapatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

Pozzecco: "Takımımla gurur duyuyorum"

İtalya Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Türkiye karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Karşılaşma hakkında görüşlerini paylaşan Pozzecco, "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Avrupa'nın en iyi koçlarından birinin takımına karşı oynadık. Larkin ve Furkan Korkmaz gibi oyunculara sahipler. Kolay maç olmadı. Genç oyunculardan oluşan kadroyla oynadık. Tecrübeli oyuncularımız yoktu. Bu oyuncular İtalya'nın geleceği. Çok harika performans gösterdik. Çok iyi sonuç aldık. İyi savunma yaptık. Hücumda topu iyi taşıdık. Agresif oynadık. Çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

İtalya'nın kaptanı Alessandro Pajola ise özellikle savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak "Çok mutluyum. Kaptan olarak ilk maçıma çıktım. Takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.